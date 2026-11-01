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Дивні звуки з димоходу налякали господарів: кого там знайшли рятувальники (фото)
Дивні звуки з димоходу спершу списували на мишей. Однак згодом з’ясувалося, що там застрягла сова, яку вдалося врятувати.
Майже дві доби в приватному будинку в Івано-Франківську лунали дивні звуки з димоходу. Господарі спершу подумали, що там завелися миші, але власник запідозрив, що щось не так, і вирішив не розпалювати камін. Саме ця обережність допомогла врятувати птаха.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
В Івано-Франківську сова застрягла в димоході: як її рятували
За даними ДСНС, 31 жовтня о 19:49 на місце виклику прибули фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою камери та ліхтарика вони оглянули димохід і побачили сову.
«Птах застряг на згині й не міг вибратися ні вгору, ні вниз», — повідомили в Головному управлінні ДСНС.
Рятувальники обережно визволили пернату «гостю». Під час огляду видимих травм у неї не виявили.
Як зазначили у ДСНС Івано-Франківщини, на подвір’ї сову хотіли нагодувати, але вона мала власні плани: змахнула крилами й полетіла, навіть не попрощавшись зі своїми рятівниками.
У ДСНС нагадують: перед початком опалювального сезону димоходи потрібно обов’язково перевіряти й очищати. У них можуть оселитися птахи або інші тварини.
«Якщо чуєте підозрілі звуки — не розпалюйте вогонь, доки не з’ясуєте їхню причину», — застерігають рятувальники.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що у Чорнобильському заповіднику помітили найменшу у світі сову — сичика-горобця. Довжина його тіла становить лише 15–17 см, а вага — 50–77 грамів. Попри крихітні розміри, цей птах є хижаком і полює не лише вночі, а й удень.