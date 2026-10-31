"Диво, яке відбулося": подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки

Подружжя Паліїв / © скриншот з відео

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Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації.

Про їхнє возз’єднання йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

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Жінка розповіла, що всі ці роки зберігала обручку та мріяла про момент, коли знову зможе взяти коханого за руку й надягнути її.

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«Це диво, яке відбулося», — сказала Жанна перед зустріччю з чоловіком, який прибув автобусом після виїзду з тимчасово окупованих Олешків.

За її словами, після пережитої окупації навіть звичайні речі набувають особливого значення. Можливість вільно розмовляти українською на вулиці, бачити освітлене ввечері місто та відкрито висловлювати власні думки стає справжньою розкішшю.

Подружжя довго мріяло знову бути разом і тепер сподівається надолужити втрачені роки та нарешті відсвяткувати весілля.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, завершилася гуманітарна операція — евакуація мешканців окупованих Олешків Херсонської області. Сотні людей змогли повернутися ні підконтрольну Україні територію.

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