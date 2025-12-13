Диво природи: на Одещині розцвіла літня квітка

Ірис розквітнув у грудні / © скриншот з відео

Реклама

На півдні Одеської області несподівано розквітнув ірис, який зазвичай демонструє свою красу від початку травня до кінця червня.

Про це повідомив керівник наукового відділу національного природного парку «Тузлівські лимани», біолог Іван Русєв.

У своєму акаунті у Facebook науковець опублікував дивовижне відео із квіткою, яка розцвіла на початку грудня.

Реклама

«Погода цього року особлива і непередбачена і тому показує свої сюрпризи», — прокоментував він.

За словами Івана Русєва, іриси квітнуть лише від початку травня до кінця червня.

«Зазвичай граціозні квіти ірису не тільки приваблюють погляди завдяки розмаїттю відтінків — від кришталево-білого до насичено-фіолетового, а й вражають своєю витонченістю та стійкістю. Цей грудневий ірис жовтий і неймовірно красивий», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, через глобальну зміну клімату найближчими десятиліттями в Україні очікується значне й нерівномірне зростання середньорічної температури.