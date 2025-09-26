"Вона була у відключці": гість шоу лікарів викликав шквал критики через принизливу історію

Дивився на груди жінки під час операції: в Мережі розгорівся скандал через історію на шоу / © Скріншот з відео

YouTube-проєкт «Медичні історії» опинився в епіцентрі потужного скандалу. Причиною став 18-й випуск, де гість, медичний працівник, поділився обурливою розповіддю про інцидент, який прямо суперечить лікарській етиці.

Попри те, що цей фрагмент видалили у шоу «Медичні історії», його опублікувала ГО «Генедер в деталях» у Threads.

Відомо, що цей проєкт створенний трьома коміками, які за освітою є лікарями — Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебела. Історія, що прозвучала в ефірі, стосувалася пацієнтки, яка перебувала під загальною анестезією перед операцією з видалення апендициту. Гість повідомив, що після того, як жінки-співробітниці вийшли з приміщення, він та інші інтерни та аспіранти почали розглядати оголене тіло непритомної пацієнтки.

«Вона вже була у відключці — одразу кажу. В один момент виходять жінки, і залишаються молоді інтерни та аспіранти. Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: „Єб*ть“. Там лежить 5-6 розмір (грудей. — Ред.) — не менше. Я декілька секунд думав, що зробити, але не скажу, що зробив», — сказав чоловік.

Реакція ведучих і Мережі

Незважаючи на огидну суть розповіді, ведучі шоу не лише не перервали гостя, але й усміхалися разом із деякими глядачами. Лише Славік Мартинюк коротко відреагував: «Засуджуємо».

Така реакція викликала шквал гніву серед користувачів соціальних мереж, які звинуватили як спікера, так і авторів проєкту в толеруванні сексуального насильства та зловживанні службовим становищем.

Реакція користувачів у Мережі. / © Скріншот

Користувачі підкреслювали, що пацієнтка у стані наркозу є найбільш вразливою та беззахисною, а її сприйняття «як шматка м’яса» неприпустиме для медиків. Багато хто вимагав позбавити учасників інциденту права займатися лікарською діяльністю.

Скріншот з коментарів під випуском. / © Скріншот

Видалення епізоду та виправдання

Після стрімкого зростання хейту обурливий фрагмент було видалено з ролика на YouTube-каналі «Стендап Славіка», проте користувачі встигли його зафіксувати та поширити на інших платформах.

Згодом команда «Медичних історій» виступила із вибаченнями, визнавши ситуацію «дуже неоднозначною» та своєю «помилкою». Вони наголосили, що засуджують будь-які прояви сексуальних домагань. Автори шоу заявили, що згодом поспілкувалися з гостем, який пояснив, що його двозначна кінцівка історії була лише спробою «гумору», і жодних фізичних дій він не вчиняв. Команда пообіцяла надалі «уважніше ставитися до таких історій, щоб уникнути двозначностей».

Коментр авторів стендапу. / © Скріншот

