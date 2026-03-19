Дивився відео свого похорону: боєць відвідав власну могилу після 4 років полону

У перший день після майже чотирьох років російського полону Назар Далецький прогулявся невеликим цвинтарем свого села на заході України. Там він подивився на власну могилу. Назара через помилку ДНК-тесту вважали загиблим, поки він був у полоні.

З бійцем поспілувався журналіст американського видання The New York Times.

На папері, Далецького досі не існує.

У неділю 46-річний Назар Далецький стояв над його могилою, однією з кількох десятків у відкритому полі. Шість прапорів прикрашали камені на честь солдатів, загиблих на війні. Сьомий прапор, що позначав його власну могилу, було знято, а останки поки що невідомого солдата ексгумовано. Після розкопок залишилися купи землі.

«Не кожен має можливість побачити власний похорон і дізнатися, хто найбільше плакав за тобою», — сказав Далецький.

5 лютого, у день його повернення до України, його матері, 72-річній Наталії Далецькій, зателефонували. Староста села знав про це і пішов до пані Далецької додому, щоб зняти цей момент. Її племінниця Роксолана була там і першою взяла слухавку, кричачи від щастя.

Коли Роксолана вимовила вголос ім’я Далецького, його мати закрила обличчя руками, попросила телефон і сказала: «Боже мій, як довго я чекала на тебе, моя дорогоцінна дитино».

У полоні його регулярно били, і він втратив 15 кілограмів. У шпиталі після звільнення Назару дали позивний «Воскреслий».

У день їхньої зустрічі, пані Далецька сиділа у вітальні, де колись стояла труна її сина і де родина святкуватиме його повернення. Жінка каже, що навіть з поверненням сина вона ніколи повністю не відновить здоров’я, яке втратила, оплакуючи його, і не забуде горе від відвідування його могили протягом трьох років.

У виданні нагадують, що повномасштабна війна перевантажила українську систему ідентифікації загиблих солдатів, кількість яких, за оцінками незалежних дослідників, перевищує 100 000.

Результати аналізів ДНК часто надходять повільно, а морги переповнені. За офіційними даними, опублікованими українськими новинними агентствами, в Україні зареєстровано понад 90 000 людей, більшість з яких — солдати. Багато хто вважається загиблим.

Що ж до тих, хто досі живий, але перебуває в російському полоні, Москва не надає точних списків. Український уряд стверджує, що в кожному обміні полоненими є ті, хто числиться зниклим безвісти.

Але це перший випадок, коли солдат виявився живим після того, як його родина провела його похорон. Український уряд визнав помилку та заявив, що родині не доведеться повертати 340 000 доларів, отриманих як компенсація за втрату.

Щоб Назар Далецький офіційно відновив свою особу, суд тепер має визнати, що він живий.

Його довга подорож додому почалася в лютому, коли він сів в автобус разом з іншими військовополоненими та був доставлений до України. Переглядаючи список, український офіцер безпеки зачитав кожне ім’я вголос, відмічаючи їх одне за одним. Усі, крім Назара Далецького.

Натомість офіцер махнув йому рукою, щоб він встав з автобуса. Він уважно подивився на Далецького, а потім на фотографію в телефоні.

«Він знову подивився на мене і сказав: „Вітаю — ви воскресли з мертвих“, — сказав Далецький в інтерв’ю в суботу біля військового шпиталю, де він одужував.

Почувши від офіцера про власний похорон, Далецький повернувся на своє місце, блідий, як привид.

У травні 2022 року матері бійця повідомили, що він перебуває в полоні. Через рік співробітник поліції з Харкова зателефонував і повідомив, що генетичний тест знайдених останків на 99 відсотків збігається з її власною ДНК.

Вона відмовлялася в це вірити. Вона не могла зрозуміти, як тіло опинилося на українській землі, якщо її син був у російському полоні. Харківська чиновниця попередила, що якщо вона не визнає результати, останки будуть поховані як невпізнане тіло.

Пані Далецька сказала, що вірить у ДНК. «Я часто дивлюся розслідувальні серіали по телевізору», — сказала вона. Однак сумніви не полишали її. Тест ДНК не виявив збігу з дочкою Назара Далецького.

«Поліцейський сказав, що, можливо, вона не моя», — сказав пан Далецький. «Не можц забути і хочу піти і вдарити його в обличчя», — додав він.

Коли пані Далецька пішла забирати тіло, яке, як їй сказали, належить її синові, вона попросила показати їй щось із того, що від нього залишилося. Їй сказали, що там нічого немає, крім обвуглених останків та попелу.

На його похороні люди запитували: «Ви впевнені, що це він?» Вона намагалася відкинути будь-які сумніви. «Якби я так думала, я б збожеволіла», — сказала жінка.

Пані Далецька дізналася минулої осені, що її син може бути живий, коли двоє солдатів повернулися з полону та сказали, що бачили Назара Далецького у в’язниці.

«Ніхто не знав, що робити», — додала її племінниця. Тож родина чекала.

Коли Назар нарешті повернувся додому в неділю, десятки людей заповнили площу біля сільської ради, співаючи пісні, поки діти бігали навколо з українськими прапорами.

Його мати стояла в натовпі, важко дихаючи. Вона намагалася осягнути свої емоції, посміхаючись, потім плакала, потім знову посміхалася. Коли машина зупинилася і її син відчинив двері, вона розридалася і кинулася до нього. Вони обійнялися. Вона прихилила голову йому на груди, і він поцілував її.

Він виглядав щасливим і спантеличеним. Коли люди шикувалися в чергу, щоб обійняти його, вони питали, чи пам’ятає він їх. «Та годі ж, мене не було лише чотири роки», — сказав він, і натовп засміявся.

Після цього Далецький взяв матір під руку, і разом зі своєю великою родиною — племінниками, двоюрідними братами, тітками та дядьками — пішли додому. Стіл накрили, а діти бігали по будинку. «Гей, бабусю, у Назара тепер два життя!» — кричав його 9-річний двоюрідний брат.

«Тепер ми святкуватимемо його день народження 5 лютого», — сказала мати героя, маючи на увазі день, коли син вперше зателефонував їй після тривалого полону.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАМА НАЗАРА ДАЛЕЦЬКОГО ЗУСТРІЛА СИНА ДОМА за ДВА РОКИ після «ЙОГО» ПОХОРОНУ! УНІКАЛЬНІ ІСТОРІЯ БІЙЦЯ

