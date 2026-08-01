Дизель може подорожчати до 100 грн за літр: фінансовий аналітик пояснив причини

Ціни на пальне / © ТСН

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Вже найближчими днями вартість дизельного пального на українських автозаправних станціях може зрости до 100 гривень за літр. Причиною є суттєве скорочення поставок пального через блокування портів.

Про це в ефірі «День.LIVE» заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За його словами, український ринок уже втратив до 25% постачань дизельного пального. Через дефіцит гуртові ціни вже перевищують роздрібні, що створює передумови для різкого подорожчання на АЗС.

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Водночас ситуація з бензином, за оцінкою експерта, залишається дещо стабільнішою. Він прогнозує, що ціна бензину марки А-95 на преміальних автозаправних станціях може сягнути близько 92 гривень за літр.

Шевчишин попередив, що найбільший удар від дефіциту дизеля можуть відчути аграрії саме в період жнив. Це, своєю чергою, може позначитися на собівартості сільськогосподарської продукції та спричинити подорожчання продуктів харчування.

Крім того, аналітик закликав владу тимчасово скасувати вимогу щодо обов’язкового додавання біоетанолу до пального, вважаючи, що це допоможе стримати зростання цін.

«Біоетанол коштує на 10–30 доларів дорожче під час закупівлі. Це додає приблизно від 50 копійок до однієї гривні до ціни літра пального. Хотілося б тимчасово скасувати цю вимогу, поки ми перебуваємо в умовах цінової турбулентності», — зазначив експерт.

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Раніше експерт із паливного ринку Геннадій Рябцев висловився про те, що за відсутності оперативних рішень уряду ціни на бензин А-95 і дизельне пальне вже у серпні можуть зрости до 100 грн за літр. Водночас він наголошує, що панікувати не варто, адже новий прем’єр-міністр має досвід роботи у паливній галузі й може стабілізувати ситуацію. За словами експерта, для стримування цін держава могла б тимчасово скасувати вимогу щодо обов’язкового додавання біоетанолу та переглянути податкове навантаження на пальне.

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