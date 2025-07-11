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Водій Tesla в’їхав у потяг на переїзді: в "Укрзалізниці" потролили "порушника" ПДР
Генеральний директор «Укрзалізниці» розповів про аварію дизель-потяга з Tesla та успішне наздоганяння графіка.
Водій Tesla не зупинився на переїзді і в’їхав у дизельний потяг. Салон авто понівечений вщент.
Про цей інцидент повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Він додав, що попри ДТП всі потяги наздогнали свій розклад руху.
«Дизель-потяг Д1 vs. Тесла 1:0. Усі живі. Затримку в 33 хв уже нагнали», — написав Олександр Перцовський.
На фото помітно, що сам дизельний потяг обійшовся лише подряпинами. Наразі інші подробиці аварії ще невідомі.
Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва на проспекті Леоніда Каденюка 11 липня маршрутка зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше дев’ятеро людей, серед яких — неповнолітня дівчина.