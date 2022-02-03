Дзеркальна дата 02.02.2022: скільки пар побралися у першу "магічну" дату поточного року

Дзеркальна дата 02.02.2022: скільки пар побралися у першу "магічну" дату поточного року

Зазвичай закохані люблять обирати для весілля красиві дати.

В Україні 2 лютого 2022 року зареєстрували 1017 шлюбів.

Про це 3 лютого повідомило Міністерство юстиції.

"Зазвичай закохані люблять обирати для весілля красиві дати... 2.2.22 1 017 пар молодят офіційно стали чоловіком і дружиною. Саме стільки шлюбів цього дня зареєстрували органи РАГС України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Міністерстві юстиції України поділилися статистикою за минулий рік. Згідно з нею, 2021 року органи ДРАЦС країни зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

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