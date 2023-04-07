Джакузі та гараж на пульті: УПЦ МП продає резиденцію на Прикарпатті

Маєток УПЦ МП оцінили у 105 тисяч доларів. Площа становить 230 метрів квадратних.
На Прикарпатті священники УПЦ Московського патріархату виставили на продаж розкішну резиденцію.
Двоповерховий будинок розташований у селі Крихівці Івано-Франківської області. Наголошують, що там є джакузі та гараж на пульті.
Про це пише "24 канал".
Маєток УПЦ МП оцінили у 105 тисяч доларів. Площа становить 230 метрів квадратних. Помешкання складається із п'яти кімнат, кухні, двох санвузлів з ванною-джакузі й душем, гаражем на пульті.
"Дуже гарне та комфортне місце для життя", - йдеться у повідомленні.
Світлині свідчать, що будинок розташований поблизу церкви. Пізніше оголошення з сайту зникло. Водночас залишилося інше – зі значно скромнішим описом. Але ціна залишається та сама.
Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври пограбували келію, де проживав виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш).
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