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"Джавеліни": на Волині жінка виростила огірок-велетень (фото)

"Джавеліни": на Волині жінка виростила огірок-велетень (фото)

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"Джавеліни": на Волині жінка виростила огірок-велетень (фото)

Фото/Facebook: Оксана Грушко-Ваніна

Вага овоча склала майже кілограм.

Мешканка села Грабове на Волині опублікувала в Мережі фото велетенського огірка, який якій вдалося виростити на власному городі.

Вага овоча склала 923 г.  

"Вирощуємо огірки, а виростають "джавеліни", − підписала жінка світлину.

Фото/Facebook: Оксана Грушко-Ваніна / ©
Фото/Facebook: Оксана Грушко-Ваніна
Фото/Facebook: Оксана Грушко-Ваніна / ©
Фото/Facebook: Оксана Грушко-Ваніна

Нагадаємо, чому корисно їсти огірки щодня – п'ять причин.

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