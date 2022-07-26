"Джавеліни": на Волині жінка виростила огірок-велетень (фото)

Вага овоча склала майже кілограм.
Мешканка села Грабове на Волині опублікувала в Мережі фото велетенського огірка, який якій вдалося виростити на власному городі.
Вага овоча склала 923 г.
"Вирощуємо огірки, а виростають "джавеліни", − підписала жінка світлину.
Нагадаємо, чому корисно їсти огірки щодня – п'ять причин.
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