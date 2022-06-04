Джавелінка й Байрактарчик: сумська художниця створила серію патріотичних листівок з казковими створіннями

Казкові створіння з’явилися у Вінниці, куди, художниця виїхала зеленим коридором, втікаючи від вибухів у Сумах

Джавелінка й Байрактарчик, Бджовеліни й Коти-вояки: сумська художниця Світлана Качуровська створила серію патріотичних листівок з казковими створіннями. Акторка називає їх – «орнамтики» і вірить, що її маленькі герої-патріоти заряджатимуть позитивом наших воїнів. А тих, хто на них чекає – упевненістю, що перемога – вже зовсім скоро, - про це повідомляє ТСН.

Малюки з великими сумними очима, але хоробрими серцями. За цими сумними очима ніби, такими добрими, ховається такий бойовий дух.

Такі вони, «орнамтики» Світлани Качуровської. Казкові створіння з’явилися у Вінниці, куди, художниця виїхала зеленим коридором, втікаючи від вибухів у Сумах Щоби не впасти у відчай - взялася за пензля. Так і народилися ці патріотичні орнамтики. Усі її герої – добрі.

За задумом авторки, Джавелінка разом із молодшим Байрактарчиком перетворює ворожі танки на добрих українців. Серед її створінь – і сумська Альтанка з мереживом, і Калинка, навіяна піснею, що вже переспівав увесь світ, і навіть мила снайперка Кікімора, чи то-пак Зая. А чого варті лишень Коти вояки, Бойові качки, та українські бджоли-розвідниці.

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Підписані листівки-обереги Світлана дарує військовим на блок-постах. І інші – продає і відправляє зібрані кошти на потреби ЗСУ. Зараз взялася за Конотопську відьму. І вже завершує ескіз знаменитої білявки - навідниці САУ. Ексклюзивно для землячки – додала рожевих пікселів.

Свої листівки Світлана подумки заряджає позитивною енергією та бойовим духом.

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