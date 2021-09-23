"Джедаї вже не ті": у Одесі чоловіки побилися на милицях (відео)

Опоненти надавали один одному милицями.

У Одесі двоє чоловіків влаштували бійку на милицях. Вони добре відгамселили один одного костуряками.

Про "миличні" бої повідомили в телеграм-каналі "Х*Одеса".

Інцидент стався на вулиці Катеринінській в Одесі поблизу сміттєвих баків. Між опонентами виникла сварка. Один із чоловіків, у якого на шиї висіла табличка з написом, що може свідчити, що він жебракує, вдарив іншого костуром. Інший підхопив милицю із землі і заходився відбивати удари нападника.

Чим закінчилася бійка, неідомо.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Джедаї вже не ті.

Чоловікові нагороду треба давати, людину з інвалідністю на ноги поставив.

Хто з них на милицях?

Бачила чоловіка у світлому пізніше, на безпритульного він не схожий, але голова була розбита. Хотіла допомогти, він сказав, що впорається сам.

У Одесі два чоловіки побилися на милицях

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд.

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