"Джедаї вже не ті": у Одесі чоловіки побилися на милицях (відео)

Опоненти надавали один одному милицями.
У Одесі двоє чоловіків влаштували бійку на милицях. Вони добре відгамселили один одного костуряками.
Про "миличні" бої повідомили в телеграм-каналі "Х*Одеса".
Інцидент стався на вулиці Катеринінській в Одесі поблизу сміттєвих баків. Між опонентами виникла сварка. Один із чоловіків, у якого на шиї висіла табличка з написом, що може свідчити, що він жебракує, вдарив іншого костуром. Інший підхопив милицю із землі і заходився відбивати удари нападника.
Чим закінчилася бійка, неідомо.
Користувачі в Мережі прокоментували побачене:
- Джедаї вже не ті.
- Чоловікові нагороду треба давати, людину з інвалідністю на ноги поставив.
- Хто з них на милицях?
- Бачила чоловіка у світлому пізніше, на безпритульного він не схожий, але голова була розбита. Хотіла допомогти, він сказав, що впорається сам.
Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд.