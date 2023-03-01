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Джо Байден продовжив на рік надзвичайний стан через напад РФ на Україну

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Джо Байден продовжив на рік надзвичайний стан через напад РФ на Україну

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден продовжив на рік Указ про надзвичайний стан щодо України.

Президент США продовжив дію Указу про надзвичайний стан щодо України. 

Відповідний заклик до Конгресу США оприлюднили на сайті Білого дому.

Як зазначається, дії Росії, яка розв’язала війну проти України та завдає ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, становлять загрозу, зокрема, і для зовнішньої політики США.

“Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включаючи ймовірну анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці. і зовнішньої політики США”, - йдеться в офіційному повідомленні Джо Байдена.

Нагадаємо, що війна в Україні може тривати ще два-три роки, заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

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Дата публікації
Перегляди
463
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