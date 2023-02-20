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Джо Байден у Києві: з'явилося відео, як президент США відреагував на повітряну тривогу

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
6978
Час на прочитання
1 хв
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Джо Байден у Києві: з'явилося відео, як президент США відреагував на повітряну тривогу

Фото: Офіс президента України

Коли почалася повітряна тривога у Києві, Байден та Зеленський гуляли по вулиці біля Михайлівського золотоверхого собору.

Президента США у Києві зустріла сонячна погода і повітряна тривога, через загрозу з боку неадекватних сусідів.

Але Джо Байден не сильно і зреагував на сигнал повітряної тривоги.

Коли почалася повітряна тривога у Києві, Байден та Зеленський якраз йшли по вулиці біля Михайлівського золотоверхого собору.

Повітряна тривога у Києві розпочалася в 11:34. Відбій був - о 13:07. Небезпека тривала 1 годину 32 хвилини.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом. 

У ході візиту до України президент США анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній візит Байдена до України - найважливіший за всю історію відносин. Результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України.

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Дата публікації
Перегляди
6978
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