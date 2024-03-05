Джокери у рукаві української авіації: як ракети Taurus можуть змінити ситуацію на фронті — Ігнат

Збройні сили України розраховують, що Німеччина таки передасть їм далекобійні високоточні ракети Taurus для посилення ударних спроможностей у війні проти російських загарбників.

Повітряні сили Збройних сил України сподіваються отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus для посилення своїх ударних можливостей проти російських сил.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми розраховували на це озброєння на додачу до тих ракет, які ми вже отримали - це Scalp і Storm Shadow. Taurus посилив би наш спроможності у завданні ударів по об'єктах противника, по тилових пунктах управління, по складах боєприпасів. По тих цілях, які власне може дістати ця ракета", - сказав він.

Ігнат зауважив, що Taurus — дійсно дуже потужна ракета, вона має гарні тактико-технічні характеристики. Тож рішення про надання її Україні має бути ухвалено колективно з усіма членами коаліції з допомоги Україні.

"Ми б їх застосовували так само успішно, як і Scalp і Storm Shadow. Хочу нагадати, що... це крилаті ракети, це високоточна, високотехнологічна зброя. Тож такі рішення приймаються колективно, у консультаціях з усіма членами нашої коаліції. Я думаю, що партнери будуть приймати такі рішення і щодо Taurus, але звісно слово є за Німеччиною, яка є виробником цих ракет", - наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил підкреслив, що підвищення градусу обговорення цієї теми в Україні не грає на нашому боці.

"Чекаємо на прийняття рішення. Але якщо ми будемо в українському суспільстві якось нагнітати градус і обговорювати це, то навряд чи це пришвидшить процес. Нам потрібно в західних медіа працювати в інформаційному полі над цим питанням щодо надання українській авіації цих ракет", - додав він.

Нагадаємо, в кінці лютого Шольц заявляв, що Німеччина не наважуються передати Taurus для ЗСУ, тому що за неправильного застосування ці ракети можуть вразити конкретні цілі у Москві.

Пізніше російські пропагандистські канали опублікували злитий до Мережі 38-хвилинний запис, де німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході". У Німеччині вже підтвердили, що ця розмова була реальною, і вже шукають, як вона могла потрапити до російських пропагандистів.

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