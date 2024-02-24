Джонсон прибув до України: опублікував фото із Зеленським

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 24 лютого - у другі роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна - за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", - написав Джонсон.

Джонсон опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським поблизу його резиденції в Києві.

Як повідомлялося, до Києва прибули західні лідери у другі роковини повномасштабного вторгнення РФ. Це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні; прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

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