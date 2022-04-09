Джонсон приїздив до України, аби представити Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги

Джонсон приїздив до України, аби представити Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги

Джонсон також висловив свою солідарність з Україною.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сьогодні, 9 квітня, неочікувано прибув до Києва, представив Зеленському пропозиції щодо військової допомоги.

Про це пише BBC.

Зазначається, що Джонсон прибув до України, аби особисто поспілкуватись з президентом Зеленським та висловити свою солідарність.

"Прем’єр-міністр поїхав в Україну, аби зустрітися з президентом Зеленським особисто на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а прем’єр-міністр представить новий пакет фінансової та військової допомоги", — повідомив речник Джонсона.

Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, до Києва непередбачувано прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Візит британського політика не анонсувався.

Крім того, з офіційними візитами напередодні до Києва приїжджали одразу кілька політиків Європи. Серед них і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

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