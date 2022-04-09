Джонсон приїздив до України, аби представити Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги

Джонсон також висловив свою солідарність з Україною.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сьогодні, 9 квітня, неочікувано прибув до Києва, представив Зеленському пропозиції щодо військової допомоги.
Про це пише BBC.
Зазначається, що Джонсон прибув до України, аби особисто поспілкуватись з президентом Зеленським та висловити свою солідарність.
"Прем’єр-міністр поїхав в Україну, аби зустрітися з президентом Зеленським особисто на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а прем’єр-міністр представить новий пакет фінансової та військової допомоги", — повідомив речник Джонсона.
Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, до Києва непередбачувано прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Візит британського політика не анонсувався.
Крім того, з офіційними візитами напередодні до Києва приїжджали одразу кілька політиків Європи. Серед них і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.
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