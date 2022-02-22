Джонсон вважає, що Росія може почати напад на Україну "найближчими днями або навіть годинами"

Джонсон вважає, що Росія може почати напад на Україну "найближчими днями або навіть годинами"

Зокрема, Велика Британія вже розробила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України, зазначив Джонсон.

Британський прем'єр Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимирм Зеленським заявив, що вторгнення РФ в Україну може відбутися у "найближчі дні або навіть години".

Про це йдеться в пресрелізі за підсумками переговорів президента України та очільника британського уряду.

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Зазначається, прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні ввечері, 21 лютого, розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити загострення ситуації в Україні та навколо неї. Зокрема, під час перемовин Джонсон висловив " серйозну стурбованість останніми подіями в Україні".

"Прем'єр-міністрсказав президенту Зеленському: є реальна можливість, що вторгнення відбудеться у найближчі години або дні", - йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін підписав укази, відповідно до яких доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Як повідомляється у документах, Путін доручив Міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.

Перед цим ввечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".