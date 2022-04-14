Дзідзьо прокоментував затримання Медведчука та розповів, як з Горбуновим почув вибухи о 4 ранку

Музикант та ведучий – сусіди.
Український співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом розповів де та коли його застала війна.
За словами артиста, напередодні ввечері у нього були знімання в одному з шоу, він втомився і ліг спати. Та вже о 4 ранку 24 лютого почув гучні вибухи. Перше, що Михайло зробив, зателефонував своєму сусіду, ведучому та проюсеру Юрію Горбунову:
"Війна застала мене вдома. Я знімався в одному з шоу, був дуже замучений. Я прокинувся вночі, о 4 ранку. В будинку, де я живу, нема підвалу. Я спустився на перший поверх, не знав що робити. . І коли почув другий вибух, перше, що зробив, набрав Юру Горбунова, він недалеко від мене живе. Кажу: "Юро, ти чуєш теж саме, що і я?". Він каже: "Так братику, почалася війна", - поділився Хома.
За декілька днів сусіди прийняли рішення, що треба полишати свої домівки. Наразі Дзідзьо, за його словами, "поїхав до місця, де народився". А народився артист у місті Новояворівськ Львівської області.
Також Хома прокоментував затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
"Зрадників треба судити, карати, нехай вони визнають свою помилку при всіх. Хай дивляться народу України в очі. Хай подивляться тим матеріям, синам, які загинули, тим маленьким дітям в очі. Зрадників треба карати і вони мають нести відповідальність", - сказав музикант.
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