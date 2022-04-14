Дзідзьо прокоментував затримання Медведчука та розповів, як з Горбуновим почув вибухи о 4 ранку

Музикант та ведучий – сусіди.

Український співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом розповів де та коли його застала війна.

За словами артиста, напередодні ввечері у нього були знімання в одному з шоу, він втомився і ліг спати. Та вже о 4 ранку 24 лютого почув гучні вибухи. Перше, що Михайло зробив, зателефонував своєму сусіду, ведучому та проюсеру Юрію Горбунову:

"Війна застала мене вдома. Я знімався в одному з шоу, був дуже замучений. Я прокинувся вночі, о 4 ранку. В будинку, де я живу, нема підвалу. Я спустився на перший поверх, не знав що робити. . І коли почув другий вибух, перше, що зробив, набрав Юру Горбунова, він недалеко від мене живе. Кажу: "Юро, ти чуєш теж саме, що і я?". Він каже: "Так братику, почалася війна", - поділився Хома.

Співак Дзідзьо розповів про власні враження від новини про затримання Медведчука

За декілька днів сусіди прийняли рішення, що треба полишати свої домівки. Наразі Дзідзьо, за його словами, "поїхав до місця, де народився". А народився артист у місті Новояворівськ Львівської області.

Також Хома прокоментував затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Зрадників треба судити, карати, нехай вони визнають свою помилку при всіх. Хай дивляться народу України в очі. Хай подивляться тим матеріям, синам, які загинули, тим маленьким дітям в очі. Зрадників треба карати і вони мають нести відповідальність", - сказав музикант.

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