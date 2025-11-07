Джолі помітили на виїзді з України: що подарували їй прикордонники

Анджеліна Долі під час виїзду з України / © ДПСУ

Покидаючи Україну, голлівудська зірка Анджеліна Джолі отримала несподівані подарунки від українських прикордонників.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону подякували акторці, режисерці та гуманітарній діячціза її послідовну підтримку України — зокрема, за нещодавній візит до прифронтових Миколаєва та Херсона.

«Анджеліна Джолі продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам і тим, хто страждає від наслідків війни», — зазначили у відомстві.

© ДПСУ

На знак вдячності прикордонники подарували голлівудській зірці набір національної символіки України та спеціальний жетон (коїн) Державної прикордонної служби України.

© ДПСУ

Як відомо, акторка відвідала Миколаїв і Херсон разом із представниками міжнародної благодійної організації Legacy Of War Foundation.

Під час поїздки голлівудська зірка, яка є Посолом доброї волі ООН, поспілкувалася з місцевими медиками, сім’ями та волонтерами, які щодня живуть і працюють під загрозою російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph повідомило, що неанонсована гуманітарна поїздка голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Миколаєва та Херсона опинилася під загрозою зриву через інцидент на блокпості. Військові рекрутери затримали її водія, запідозривши його в ухиленні від служби.

Напередодні стало відомо, що доправлений до ТЦК водій з кортежу Анджеліни Джолі — 33-річний Дмитро Пищиков. Він є волонтером та тренером із бойового самбо з Кропивницького.