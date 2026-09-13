Джонсон та радник Мерца ледь не потратили під удар російського дрона: що відомо про атаку за поїзд

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У неділю, 13 вересня, російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині — приблизно за два кілометри від польського кордону. Це сталося, коли європейські високопосадовці їхали залізницею з України до Польщі після участі у конференції YES у Києві.

Про це повідомляє Der Spiegel.

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Зокрема, за інформацією видання, йдетсья про одного з найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца Гюнтера Зауттера.

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«Окрім Зауттера, у поїзді перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та вчені. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також повернувся до Польщі спеціальним поїздом після конференції. Усім вдалося врятуватися: невдовзі після того, як поїзд зупинився через тривогу про дрон, і кондуктори розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено вільний рух, оскільки більше дронів не було виявлено», — пише видання.

Що відомо про улар Росією по поїзду

Атака РФ сталася близько п’ятої ранку. Через загрозу російського дрона пасажирів та працівників поїзда евакуювали. На щастя, ніхто не постраждав. За даними «Укрзалізниці», безпілотник вдарив по локомотиву.

У цей час неподалік перебували представники європейських делегацій. За повідомленнями західних ЗМІ, залізничним маршрутом користувалися високопосадовці, які прямували між Україною та Польщею.

Водночас інформація про те, що саме в атакованому поїзді перебували експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та інші європейські політики, не підтвердилася.

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«Це був не наш поїзд, а той, що йшов за нами з інтервалом у кілька хвилин біля польського кордону. Його евакуювали через наближення російського безпілотника; ніхто не постраждав. Система безпеки спрацювала дуже добре. Щодо нашого поїзда — ми отримали лише попередження про необхідність евакуації, але змогли продовжити рух до Дорогуська. Російські атаки на Україну посилюються», — написав експрем’єр Швеції Карл Більдт у соцмережі Х.

Згодом джерела в «Укрзалізниці» повідомили ЗМІ, що поїзд з гостями конференції YES дійсно пройшов тим шляхом незадовго до удару російського БПЛА.

Як ми писали, Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава» всього за два кілометри від кордону з Польщею. У Telegram-каналах поширювали відео з місця атаки, на яких було чутно звуки дрона та видно влучання. Згодом пасажири в паніці кинулися втікати. Завдяки вчасному попередженню поїзної бригади ніхто з пасажирів і працівників не постраждав.

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