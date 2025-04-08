Дзвін, який перевозили на замовлення російських патріархів, затримали в Литві

Церковний дзвін XVII століття

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У ніч з 15 на 16 березня литовські митники виявили унікальний церковний дзвін, який громадянин Молдови намагався нелегально вивезти до Росії. Ймовірно, артефакт пов’язаний із митрополитом Петром Могилою та був вивезений з України за нез’ясованих обставин.

Про це повідомила пресслужба Литовської митної служби.

Водій, який проходив митний контроль, заявив, що не везе нічого для декларування. Однак під час огляду в автомобілі знайшли 260-кілограмовий дзвін, прихований під мішками.

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На артефакті виявлено церковні написи, що вказують на його можливе походження з XVII століття та зв’язок із митрополитом Петром Могилою. Чоловік не надав документів на дзвін, а згодом чоловік заявив, що перевозив його з російського Подольська до Молдови «за дорученням» патріархів Кирила та Миколая.

Зараз литовські експерти з’ясовують культурну цінність дзвона, а митники перевіряють, чи не був він вивезений з України незаконно.

Нагадаємо, до Львова з Курщини повернули історичне крісло митрополита Шептицького.