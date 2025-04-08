ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Дзвін, який перевозили на замовлення російських патріархів, затримали в Литві

Наразі з’ясовують, чи був дзвін викрадений з України.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Церковний дзвін

Церковний дзвін XVII століття

У ніч з 15 на 16 березня литовські митники виявили унікальний церковний дзвін, який громадянин Молдови намагався нелегально вивезти до Росії. Ймовірно, артефакт пов’язаний із митрополитом Петром Могилою та був вивезений з України за нез’ясованих обставин.

Про це повідомила пресслужба Литовської митної служби.

Водій, який проходив митний контроль, заявив, що не везе нічого для декларування. Однак під час огляду в автомобілі знайшли 260-кілограмовий дзвін, прихований під мішками.

На артефакті виявлено церковні написи, що вказують на його можливе походження з XVII століття та зв’язок із митрополитом Петром Могилою. Чоловік не надав документів на дзвін, а згодом чоловік заявив, що перевозив його з російського Подольська до Молдови «за дорученням» патріархів Кирила та Миколая.

Зараз литовські експерти з’ясовують культурну цінність дзвона, а митники перевіряють, чи не був він вивезений з України незаконно.

Нагадаємо, до Львова з Курщини повернули історичне крісло митрополита Шептицького.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie