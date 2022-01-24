Дзвінки й електронні повідомлення: у МВС пояснили складнощі у встановленні місця перебування "мінерів"

Більшість повідомлень про "мінування" надходять з РФ та Білорусі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що повідомлення про псевдозамінування, які надходили в останній місяць, у більшості випадків були з окупованих територій, або з РФ. Також хибну інформацію отримували з Білорусі.

Про це повідомляє МВС.

За його даними, за останній місяць до МВС надійшло понад 500 хибних повідомлень про вибухівку. Він пояснив, що псевдозамінування дедалі частіше використовуються як інструмент гібридної війни.

За даними представників кіберполіції, близько 70% таких повідомлень надходять або з окупованих територій, або з РФ. Також хибну інформацію отримували з Білорусі, а лише одне повідомлення - з території України. Уточнюють, що це не лише дзвінки, а й повідомлення електронною поштою.

"Дуже складно встановити суб'єкта, який направив це повідомлення, тому що часто ми доходимо до певної межі. Наприклад, IP адреса, яка прив'язана до електронної пошти і перебуває на території РФ", - пояснив Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що в Україні до таких правопорушень часто причетні неповнолітні. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в Україні від початку року значно збільшилась кількість повідомлень про "замінування". Всі повідомлення про "замінування" в Україні виявились фейковими. Це пов’язано з активізацією гібридної війни проти України.

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