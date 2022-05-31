"Дзвіночки тиску Росії на Європу": Єрмак про припинення газопостачання РФ до Данії та Нідерландів

Через відмову проводити оплати у російській валюті РФ припиняє газопостачання до Данії та Нідерландів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак називає ці вимоги Росії шантажем.

Про це він заявив у своєму телеграмі.

"Зараз ми бачимо дзвіночки майбутнього активного енергетичного тиску росії на Європу, про який я писав раніше. "Газпром" зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії. Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях. Раніше вже були зупинені поставки до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Так, кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж. Але ці приклади вкотре підтверджують, що росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу", - вважає Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що російський "Газпром" "Газпром" повністю зупинив постачання газу компанії GasTerra B.V. (Нідерланди).

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

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