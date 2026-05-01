Дзвінок від "працівника банку": поліція попередила про хвилю шахрайства (відео)

Блогерка Юлія Кугаєнко / © Національна поліція України

Кіберполіція спільно з блогеркою Юлією Кугаєнко розповіли про небезпечну схему, через яку українці втрачають заощадження. Шахраї видають себе за працівників банку, щоб отримати доступ до чужих рахунків.

Про це повідомила Національна поліція України.

Кіберполіція разом із Кугаєнко застерігають українців про нову шахрайську схему: людям телефонують аферисти, які представляються співробітниками банківських установ.

Головна мета таких дзвінків — обманом отримати від громадян дані банківських карток або доступ до онлайн-банкінгу, щоб у подальшому викрасти кошти з рахунків.

«Якщо ви отримали нібито від банку повідомлення про необхідність вчинення певних дій — не повідомляйте незнайомцям конфіденційні та фінансові дані. Краще самостійно перетелефонуйте до служби підтримки вашого банку та перевірте інформацію», — закликали правоохоронці.

Детальні рекомендації щодо найпоширеніших шахрайських схем і способів захисту в Мережі доступні на офіційному сайті Кіберполіції, а також на платформі «Кібер Брама».

Дата публікації 09:46, 01.05.26

Нагадаємо, раніше українців попередили про нову схему шахраїв, які атакують клієнтів Monobank. Зловмисники використовують телефонних роботів, що повідомляють про нібито вхід до застосунку з невідомого пристрою та пропонують натиснути цифру для захисту. Після цього людину з’єднують з оператором, який переконує переказати гроші на «безпечний» рахунок, що насправді належить шахраям.

До слова, у Тернополі жінка втратила 215 тис. грн, довірившись псевдоменеджеру чат-боту банку. Зловмисник переконав потерпілу змінити статус картки та кредитний ліміт, змусивши її власноруч провести дві транзакції.

