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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
2 хв

Дзвінок від "СБУ" з погрозами про тюрму: як шахраї змушують українців віддавати останні заощадження

Шахраї від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи», застерігає Держспецзв’язку.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Телефонне шахрайство

Телефонне шахрайство / © iStock

Зловмисники розробили нову схему психологічного тиску на українців, маскуючись під співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

У Держспецзв’язку детально розповіли, як працюють аферисти та як не втратити свої кошти.

Сценарій обману: від звинувачень до вимагання

Аферисти телефонують громадянам і одразу переходять до жорсткого залякування: звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога або повідомляють про нібито вже відкрите кримінальне провадження.

Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

Втім, головна мета цієї схеми — змусити людину на емоціях перерахувати гроші або виманити конфіденційні банківські дані.

Інфографіка від Держспецзв’язку

Інфографіка від Держспецзв’язку

Як захистити себе та свої заощадження

Щоб не стати жертвою шахраїв, у Держспецзв’язку закликають дотримуватися базових правил кібергігієни:

  • не повідомляйте даних банківських карток, паролів та кодів з SMS;

  • не переказуйте гроші незнайомцям;

  • не довіряйте повідомленням про «термінове вирішення питання»;

  • перевіряйте інформацію через офіційні канали держорганів.

Якщо ви отримали такий дзвінок або повідомлення, збережіть номер телефону, скріншоти листування та повідомте про шахрайство на номер цілодобової «гарячої лінії» СБУ: 1516.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, вдаючи із себе працівників СБУ та інших правоохоронних органів.

Раніше ми писали про те, як у Києві шахрай виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ.

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