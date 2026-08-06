Дзвінок від "СБУ" з погрозами про тюрму: як шахраї змушують українців віддавати останні заощадження

Телефонне шахрайство / © iStock

Реклама

Зловмисники розробили нову схему психологічного тиску на українців, маскуючись під співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

У Держспецзв’язку детально розповіли, як працюють аферисти та як не втратити свої кошти.

Реклама

Сценарій обману: від звинувачень до вимагання

Аферисти телефонують громадянам і одразу переходять до жорсткого залякування: звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога або повідомляють про нібито вже відкрите кримінальне провадження.

Реклама

Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

Втім, головна мета цієї схеми — змусити людину на емоціях перерахувати гроші або виманити конфіденційні банківські дані.

Інфографіка від Держспецзв’язку

Як захистити себе та свої заощадження

Щоб не стати жертвою шахраїв, у Держспецзв’язку закликають дотримуватися базових правил кібергігієни:

не повідомляйте даних банківських карток, паролів та кодів з SMS;

не переказуйте гроші незнайомцям;

не довіряйте повідомленням про «термінове вирішення питання»;

перевіряйте інформацію через офіційні канали держорганів.

Якщо ви отримали такий дзвінок або повідомлення, збережіть номер телефону, скріншоти листування та повідомте про шахрайство на номер цілодобової «гарячої лінії» СБУ: 1516.

Реклама

Нагадаємо, в Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, вдаючи із себе працівників СБУ та інших правоохоронних органів.

Раніше ми писали про те, як у Києві шахрай виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ.

Новини партнерів