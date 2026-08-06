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Дзвінок від "СБУ" з погрозами про тюрму: як шахраї змушують українців віддавати останні заощадження
Шахраї від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи», застерігає Держспецзв’язку.
Зловмисники розробили нову схему психологічного тиску на українців, маскуючись під співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.
У Держспецзв’язку детально розповіли, як працюють аферисти та як не втратити свої кошти.
Сценарій обману: від звинувачень до вимагання
Аферисти телефонують громадянам і одразу переходять до жорсткого залякування: звинувачують у державній зраді, фінансуванні ворога або повідомляють про нібито вже відкрите кримінальне провадження.
Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.
Втім, головна мета цієї схеми — змусити людину на емоціях перерахувати гроші або виманити конфіденційні банківські дані.
Як захистити себе та свої заощадження
Щоб не стати жертвою шахраїв, у Держспецзв’язку закликають дотримуватися базових правил кібергігієни:
не повідомляйте даних банківських карток, паролів та кодів з SMS;
не переказуйте гроші незнайомцям;
не довіряйте повідомленням про «термінове вирішення питання»;
перевіряйте інформацію через офіційні канали держорганів.
Якщо ви отримали такий дзвінок або повідомлення, збережіть номер телефону, скріншоти листування та повідомте про шахрайство на номер цілодобової «гарячої лінії» СБУ: 1516.
Нагадаємо, в Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, вдаючи із себе працівників СБУ та інших правоохоронних органів.
Раніше ми писали про те, як у Києві шахрай виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ.