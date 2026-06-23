Джипінг руйнує природу Карпат: як можна поскаржитися на порушників

Квадроцикл / © УНІАН

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Катання на позашляховиках у Карпатах шкодить природі: воно руйнує ґрунт, загрожує паводками та знищує рідкісні рослини й тварин. Щоб зупинити це, людям пропонують повідомляти про порушників через спеціальні офіційні сервіси.

Як повідомляє «УП. Життя», ключовим інструментом для подання скарг є державний ресурс «ЕкоЗагроза».

Користувачі можуть надсилати повідомлення про екологічну шкоду через однойменний сайт або мобільний застосунок. Для подання скарги необхідно авторизуватися за допомогою GOV ID. Після чого вибрати категорію (ПЗФ або «Ліс, Рослинний світ, Тваринний світ»), додати опис ситуації, за можливості — фото чи відео, та відправити дані.

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«Система також передбачає визначення органу виконавчої влади, відповідального за усунення наслідків екологічних загроз та відстеження цього процесу у режимі реального часу (додавання фото відновленої території або ліквідованої загрози)», — повідомили розробники ресурсу.

На Івано-Франківщині за скарги відповідатиме новий екологічний пост, який відкрили 22 червня в Яремчі. П’ятеро інспекторів стежитимуть за порядком у чотирьох гірських громадах. Вони мають сучасне обладнання: дрони, тепловізори та пристрої для перевірки стану ґрунту і води

«Ми переходимо від застарілої каральної моделі до нової, превентивної. Пункт, який ми відкрили, є робочим місцем наших інспекторів з охорони довкілля. Коли інспектори перебувають у територіальних громадах, а не в обласному центрі, то виявляють ті проблеми, які не бачили раніше», — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держекоінспекції України Олександр Суботенко.

Окрім системи «ЕкоЗагроза», громадяни можуть повідомляти про порушення через електронну пошту або безпосередньо відвідати пункт екологічного контролю, розташований у Яремчі на вулиці Свободи, 281.

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Еколог Олексій Василюк попереджає: їзда на джипах шкодить природі гір, лякає тварин і знищує рідкісні рослини. Тому важливо швидко реагувати на такі порушення, щоб врятувати карпатську природу.

Варто додати, що джипінг — це екстремальний вид активного відпочинку, який полягає у подоланні складних маршрутів бездоріжжям. Для цього використовують транспортні засоби підвищеної прохідності: позашляховики, квадроцикли, багі чи ендуро-мотоцикли.

Нагадаємо, зустріч із ведмедем у лісі може стати критично небезпечною для туриста, особливо в Карпатському регіоні України. Експерти пояснюють, як правильно поводитися, щоб уникнути атаки тварини.

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