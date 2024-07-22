Е-бронювання у "Дії": скільки компаній скористалися послугою та скільки працівників мають "бронь"

Зараз в Єдиному переліку компаній, які можуть бронювати, вже близько 8 тис.

Близько 3 тис. компаній через портал "Дія" забронювали працівників критично важливих підприємств.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

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"За допомогою електронного бронювання вже забронювались 32 тисячі працівників критично важливих підприємств. Бронювали компанії як і приватні, так і державні підприємства, і комунальної власності. Тож, такий великий перелік компаній. Зараз в Єдиному переліку компаній, які можуть бронювати, вже близько 8 тис. 500 компаній, які мають відповідний статус, - зазначив він.

На запитання, скільки було відмов у бронюванні, Ткач відповів, що небагато.

"Здебільшого, це працівник або вже заброньований, наприклад, його повторно хотіли забронювати. Або особу не знайдено в реєстрі військовозобов’язаних, або особа не перебуває в трудових відносинах", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали все про бронювання від мобілізації в "Дії": хто може оформити та як це зробити.

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