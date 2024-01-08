Е-кабінет призовника та військовозобов'язаного: які дані він міститиме та як каратимуть ухилянтів

Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Народні депутати планують запровадити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у законопроєкті №10062, який депутати готують до другого читання.

Які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.

Зауважимо, що законопроєктом також, крім електронного кабінету призовника, передбачений електронний кабінет підприємства та електронний кабінет Центру адміністративних послуг.

Що таке електронний кабінет

Електронний кабінет – програмний інтерфейс Реєстру призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі.

Зазначається, що порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається порядком ведення Реєстру.

Як буде формуватися і хто матиме доступ до електронного реєстру військовозобов'язаних

Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Він буде наповнюватися відомостями за допомогою електронної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи.

Доступ до реєстру матимуть Міноборони, СБУ, органи розвідки, оперативні командування, а також ТЦК областей.

Які відомості військовозобов’язаних заноситимуться до реєстру

Відповідно до тексту проєкту, до реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Зауважимо, що згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

Які дані міститиме кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста

Як зазначається у порівняльній табличці проєкту , до персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать:

прізвище;

власне ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Які пункти хочуть додати до кабінету

До реєстру хочуть додати такі пункти:

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд до України.

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, зокрема саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;

Як хочуть карати ухилянтів

Іншим законопроектом №10378 планують посилити відповідальність за неявку до ТЦК. Ухилянтів будуть вносити до Єдиного реєстру боржників. До них застосовуватимуть низку обмежень, зокрема:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом та отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмова у підписанні кредитних договорів;

зупинка отримання пільг і послуг від держави.

Законопроєкт №10062 не передбачає самої процедури вручення повісток через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, однак ця процедура прописане у проєкті №10378. Детальніше про це читайте за посиланням.

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