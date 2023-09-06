"Е-резидентство": незабаром іноземці зможуть відкривати бізнес та сплачувати податки в Україні

Так, Кабмін прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Усіма процесами – керувати власною справою, відкривати банківські рахунки чи сплачувати податки – можна буде дистанційно.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна залучить додаткові інвестиції

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, проєкт е-резидентство – це наша цифрова відповідь на глобалізацію.

"Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичними особами-підприємцями, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн", – пояснив він.

Також передбачено зручний механізм сплати податків та звітування: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточний рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця.

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"Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів", – стверджує представник Мінцифри.

Ухвалена постанова є важливим кроком перед повноцінним запуском е-резидентства, адже вона врегульовує:

механізм набуття та скасування статусу е-резидента;

порядок формування та ведення системи "Е-резидент" спільно з Державною податковою службою та банками;

захист персональних даних електронних резидентів.

Відомо, що повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. При цьому слід зауважити, що воно не буде доступне громадянам Росії, Білорусі та країн, що входять до "сірого" чи "чорного" списку FATF. "Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями", – повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив, що перевірки бізнесу будуть. Без цього в України можуть виникнути проблеми з Європейським союзом.

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