Ефект не зникає роками: українцям детально пояснили, як довго вакцина захищатиме від COVID-19

Ефект не зникає роками: українцям детально пояснили, як довго вакцина захищатиме від COVID-19

Від вакцини Moderna імунітет може тривати довше, аніж від вакцини Pfizer, каже Сергій Комісаренко.

Ефект від вакцини проти COVID-19, попередньо вважається, що слабшає через пів року після щеплення, але він не зникає, а дія лімфоцитів пам'яті, які відіграють центральну роль в інактивації вірусу, зберігається роками.

Про це розповіли імунолог Борис Донський та директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, пише РБК-Україна.

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За словами Бориса Донського, якщо після вакцинації перші три місяці курс імунітет, умовно кажучи, захищений на 92%, то через пів року - 81%.

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"Так, він (ефект від вакцини - ред.) падає, але навіть через пів року залишається досить ефективним, він не зникає. Він буде в принципі працювати ще багато-багато років, просто рівень його ефективності буде дещо нижчим", - пояснив імунолог.

Своєю чергою, Сергій Комісаренко каже, що через деякий час після вакцинації, насамперед, слабшає античний імунітет. Натомість дія Т-лімфоцитів або лімфоцитів пам'яті, які відіграють центральну роль в інактивації вірусу, зберігається роками.

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Крім того, він пояснив, що термін дії вакцин може відрізнятися і залежно від препарату. Наприклад, з його слів, від вакцини Moderna імунітет триває довше, аніж від вакцини Pfizer.

"Чому це відбувається - вченим невідомо. Одна з причин може полягати в тому, що коли колють Moderna - вводять 100 мікрограмів мРНК, а коли Pfizer - 30 мікрограмів. Тому, можливо, імунна пам'ять у першому випадку довша", - підсумував академік.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, після коронавірусу чимало людей страждають на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів. Нагадаємо, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

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