Ефект від Курської операції буде за 1-2 тижні: експерт пояснив чому

Під час операції ЗСУ в Курській області агресорка Росія почала відтягувати деякі частини з фронту в Україні. Втім, ефект зможемо побачити лише за кілька тижнів.

Таку думку в інтерв'ю "Главред" висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Ефекту ми можемо очікувати протягом одного-двох тижнів. Якщо це станеться, то можна буде сказати, що в цьому напрямку курська операція спрацювала", - каже експерт.

З його слів, російське військове керівництво ще кине в Курську область "значні сили". Також Сунгуровський вважає, що операція в на території РФ не обмежиться просуванням українських військ, а й передбачатиме деякі "секретні" цілі ГУР. Наприклад, може йтися взяття під контроль Курської АЕС.

"Я можу припустити, що ЗСУ не будуть захоплювати Курську АЕС, а просто візьмуть її в оточення. Мовляв, давайте мінятися на Запорізьку АЕС", - висловився директор військових програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, аналітики Bild повідомляють, що тисячі російських солдатів можуть потрапити до котла в Курській області. Зараз Україна близька до закриття котла на річці Сейм.

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