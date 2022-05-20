Ефективні поради для рекордного врожаю полуниці: ще не пізно це зробити

Щоб полуниця гарно родила потрібно дотримуватись певних правил догляду за. Що саме потрібно робити при посадці полуниці, що потрібно зараз, при зборі ягід - в матеріалі ТСН.ua
- Вирощувати на ділянці не один сорт полуниці, а зразу декілька. Бажано, щоб були сорти с різними періодами достигання - ранньостиглі, середньостиглі, пізньостиглі. Що це дасть? У шкідників та хвороб не буде можливості адаптуватися зразу до нових видів рослин, а ягоди можна буде збирати увесь сезон.І вони будуть з різними смаковими якостями.
- Як під час появи листочків, так і в період цвітіння, зав'язі ягід, полуницю треба поливати. Бажано поливати полуницю після кожного збору ягід.
- Щоб волога швидко не випаровувалася і щоб полуницю не довелося часто поливати мульчуйте полуницю. Для цього чудово підійдуть хвойні голки, скошена трава або солома.
- Для захисту від такої поширеної хвороби полуниці як сіра гниль ефективніше мульчувати не хвоєю, а саме соломою. Під соломою розвивається мікрофлора, антагоністична грибковим інфекціям, у тому числі й сірій гнилі. Без обробки фунгіцидами на грядках, укритих соломою, сіркою гнилизни буває набагато менше, ніж на відкритому ґрунті. І, звичайно, потрібно дотримуватися правил агротехніки - уникати загущеності, прополювати, розпушувати або мульчувати ґрунт, своєчасно знищувати хворі ягоди.
- Підгодовуйте полуницю азотними добривами. Для цього підійдуть не лише магазинні добрива, а й домашні з великим вмістом азоту. Це і курячий послід, коров'як, зола, настій кропиви. Щоб стимулювати родючість, під кожен кущ вливайте по 0,5 літра розчину цього добрива.
- Бувалі городники рекомендують звернути увагу на одну натуральну і дешеву підгодівлю, яка робить ягоди полуниці напрочуд солодкими та великими. Мова йде про крохмаль. Потрібно 200 грамів крохмалю змішати з двома літрами води та закип'ятити цей розчин. Потім розбавити його з 10 літрами чистої води. Зволожувати ґрунт цим розчином потрібно рясно.
- Щоб в полуниці не було шкідників, між рядками полуниці можна посадити часник або чорнобривці. Своїм запахом вони будуть усіх відлякувати шкідників.
Читайте також: