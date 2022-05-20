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Ефективні поради для рекордного врожаю полуниці: ще не пізно це зробити

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Ефективні поради для рекордного врожаю полуниці: ще не пізно це зробити

Щоб полуниця гарно родила потрібно дотримуватись певних правил догляду за. Що саме потрібно робити при посадці полуниці, що потрібно зараз, при зборі ягід - в матеріалі ТСН.ua

  1. Вирощувати на ділянці не один сорт полуниці, а зразу декілька. Бажано, щоб були сорти с різними періодами достигання -  ранньостиглі,  середньостиглі, пізньостиглі. Що це дасть? У шкідників та хвороб не буде можливості адаптуватися зразу до нових видів рослин, а ягоди можна буде збирати увесь сезон.І вони будуть з різними смаковими якостями. 
  2. Як під час появи листочків, так і в період цвітіння, зав'язі ягід, полуницю треба поливати. Бажано поливати полуницю після кожного збору ягід. 
  3. Щоб волога швидко не випаровувалася і щоб полуницю не довелося часто поливати  мульчуйте полуницю. Для цього чудово підійдуть хвойні голки, скошена трава або солома.
  4. Для захисту від такої поширеної хвороби полуниці як сіра гниль ефективніше мульчувати не хвоєю, а саме соломою. Під соломою розвивається мікрофлора, антагоністична грибковим інфекціям, у тому числі й сірій гнилі. Без обробки фунгіцидами на грядках, укритих соломою, сіркою гнилизни буває набагато менше, ніж на відкритому ґрунті. І, звичайно, потрібно дотримуватися правил агротехніки - уникати загущеності, прополювати, розпушувати або мульчувати ґрунт, своєчасно знищувати хворі ягоди.
  5. Підгодовуйте полуницю азотними добривами. Для цього підійдуть не лише магазинні добрива, а й домашні з великим вмістом азоту. Це і  курячий послід, коров'як, зола, настій кропиви. Щоб стимулювати  родючість, під кожен кущ вливайте  по 0,5 літра розчину цього добрива. 
  6. Бувалі городники рекомендують звернути увагу на одну натуральну і дешеву підгодівлю, яка робить ягоди полуниці напрочуд солодкими та великими. Мова йде про крохмаль. Потрібно 200 грамів крохмалю змішати з двома літрами води та закип'ятити цей розчин. Потім розбавити його з 10 літрами  чистої води. Зволожувати ґрунт цим розчином потрібно рясно.
  7. Щоб в полуниці не було шкідників, між рядками полуниці можна посадити часник або чорнобривці. Своїм запахом вони будуть усіх відлякувати шкідників.
Поради для відмінного врожаю полуниці / ©
Поради для відмінного врожаю полуниці

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