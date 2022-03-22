Ефективний розподіл гумдопомоги: Мінсоцполітики запустило платформу єДопомога

Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна.

Міністерство соціальної політики запустило платформу єДопомога для ефективного розподілу гуманітарної допомоги.

Про це розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, платформа єДопомога забезпечить оперативний збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб в гуманітарній допомозі, а також ефективний та адресний розподіл допомоги.

Платформа об'єднує можливості, ресурси та сильні сторони держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.

"Справа не в тому, щоб зібрати якомога більше гуманітарної допомоги та розподілити її між всіма регіонами порівну, а в тому щоб ця допомога задовольняла актуальні потреби конкретних людей, була адресною та ефективною. Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна", — пояснила Лазебна.

Забезпечення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими необхідними речами за цими заявками здійснюватиметься соціальними працівниками, через поштових операторів, таких як "Укрпошта" та "Нова Пошта", а також через точки видачі гуманітарної допомоги.

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