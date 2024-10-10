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Ефективно випалює окупантів: наші бійці показали роботу українського коптера "Немезіс" (відео)

Ефективно випалює окупантів: наші бійці показали роботу українського коптера "Немезіс" (відео)

Коптер "Немезіс"

Така розробка буде сильно дошкуляти окупантам.

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади демонструють роботу коптера українського виробництва під назвою "Немезіс". Цей смертоносний нічний дрон, який росіяни називають "Баба-Яга", ефективно заміновує територію, палить техніку та особовий склад ворога.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці показали роботу українського коптера "Немезіс"

Українські бійці показали роботу українського коптера "Немезіс"

Екіпаж ББС 63-ї бригади "ХаКі" за допомогою "Немезіса" вже знищив 12 ворожих танків.

Нагадаємо, українські бійці знищили групу ворожих солдатів. Це сталося на Покровському напрямку фронту, Донецька область.

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