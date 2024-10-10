Ефективно випалює окупантів: наші бійці показали роботу українського коптера "Немезіс" (відео)

Така розробка буде сильно дошкуляти окупантам.
Воїни 63-ї окремої механізованої бригади демонструють роботу коптера українського виробництва під назвою "Немезіс". Цей смертоносний нічний дрон, який росіяни називають "Баба-Яга", ефективно заміновує територію, палить техніку та особовий склад ворога.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Екіпаж ББС 63-ї бригади "ХаКі" за допомогою "Немезіса" вже знищив 12 ворожих танків.
Нагадаємо, українські бійці знищили групу ворожих солдатів. Це сталося на Покровському напрямку фронту, Донецька область.
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