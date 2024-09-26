Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ефектна робота дронів: бійці 3-ї штурмової відбили три накати ворожої техніки (відео)

Дата публікації
Перегляди
328
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Ефектна робота дронів: бійці 3-ї штурмової відбили три накати ворожої техніки (відео)

Третя окрема штурмова бригада на фронті / Фото: Facebook-сторінка 3-ї ОШБр

Чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки — успішно відбили.

Бійці Третьої штурмової вдарили по колоні бронетехніки армії РФ. Підрозділи бригади атакували її дронами і вивели частину машин із ладу. Зокрема, йдеться про танки, БТР та інші.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Деталі

Як зазначається, для штурму трьома заходами окупанти залучили танки, БТР, БМП та МТ-ЛБ. Підрозділи Третьої штурмової відразу вдарили по колоні дронами і вивели частину бронетехніки з ладу.

"Вцілілий танк, який намагався прорватися — наздогнали з FPV. Ще два танки та БТР уразили, зупинили рух, і на ходу добили тих, хто хотів утекти. Ефективність і профіт: чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки — успішно відбили!", — наголосили у бригаді.

На Харківщині ворога продовжують нищити бійці FATUM з Протитанкового, Primus з 1-го штурмового, бійці 2-го штурмового, Revenge group з 1-го механізованого батальйонів та ББС.

Раніше воїни Третьої штурмової спалили нову партію техніки окупантів на Харківщині. Підрозділи бригади уразили бронетехніку, вантажівки й легкові авто противника. 

Читайте також:

3-я штурмова відбила три накати ворожої техніки

3-я штурмова відбила три накати ворожої техніки

Повʼязані теми:

Наступна публікація