Ефектна робота дронів: бійці 3-ї штурмової відбили три накати ворожої техніки (відео)

Чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки — успішно відбили.
Бійці Третьої штурмової вдарили по колоні бронетехніки армії РФ. Підрозділи бригади атакували її дронами і вивели частину машин із ладу. Зокрема, йдеться про танки, БТР та інші.
Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.
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Як зазначається, для штурму трьома заходами окупанти залучили танки, БТР, БМП та МТ-ЛБ. Підрозділи Третьої штурмової відразу вдарили по колоні дронами і вивели частину бронетехніки з ладу.
"Вцілілий танк, який намагався прорватися — наздогнали з FPV. Ще два танки та БТР уразили, зупинили рух, і на ходу добили тих, хто хотів утекти. Ефективність і профіт: чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки — успішно відбили!", — наголосили у бригаді.
На Харківщині ворога продовжують нищити бійці FATUM з Протитанкового, Primus з 1-го штурмового, бійці 2-го штурмового, Revenge group з 1-го механізованого батальйонів та ББС.
Раніше воїни Третьої штурмової спалили нову партію техніки окупантів на Харківщині. Підрозділи бригади уразили бронетехніку, вантажівки й легкові авто противника.
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