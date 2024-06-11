Ефектна робота на території Росії: ЗСУ ліквідували ворожий танк в Бєлгородській області (відео)

Ворог продовжує втрачати не лише в Україні, а й на своїй території.

Танк армії РФ зазнав ураження в районі населеного пункту Муром, що в Бєлгородській області РФ. По ньому вдарили пілоти роти "Перун" 42-ї механізованої бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ мінуснули ворожий танк в Білгородській області

"Не лише російські пропагандисти підриваються на мінах у Шебекінському районі Білгородської області. Ворожий танк було знищено на території супротивника в районі населеного пункту Муром силами пілотів роти "Перун" 42-ї механізованої бригади", – зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області.

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