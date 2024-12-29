Ефектна робота: воїни ГУР показали знищення російських окупантів (відео)

Так, у ГУР МО показали результати бойової роботи розвідників за тиждень. На кадрах: знищення живої сили, їхніх укріплень та транспорту, удари по схованках загарбників за допомогою вибухових скидів, дронів-камікадзе та артилерії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Воїни ГУР показали ефектне знищення російських окупантів

"Виконуємо настанови Тараса Григоровича!", – зазначили бійці.

Нагадаємо, внаслідок успішної операції вдалося ліквідувати трьох офіцерів керівного складу російських військ. По них був завданий удар з HIMARS, а після прибуття евакуаційної групи – удар дронами.

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