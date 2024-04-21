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Ефектна робота: ЗСУ показали ліквідацію живої сили ворога (відео)

Ефектна робота: ЗСУ показали ліквідацію живої сили ворога (відео)

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Ефектна робота: ЗСУ показали ліквідацію живої сили ворога (відео)

Втрата ворога / Фото: Associated Press

Армія РФ продовжує зазнавати втрат, адже її бійці безсилі перед нашими "залізними пташками".

Так, ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах на Донеччині. Завдання виконали пілоти аеророзвідки 11 окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектну роботу по живій силі ворога

ЗСУ показали ефектну роботу по живій силі ворога

"Фасування за пакетами йде строго за планом! Кадри з Донецької області від пілотів аеророзвідки 11 окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь", – іронічно зауважив він.

Раніше неонацист Антон Раєвський, який воював проти України ще з 2014 року, звинуватив у брехні диктатора Володимира Путіна. Мовляв, ніякої "нової еліти Росії" з учасників так званої "СВО" не вийде.

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