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Ефектна та ефективна робота HIMARS: на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт ворожий "Бук"

Ефектна та ефективна робота HIMARS: на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт ворожий "Бук"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
423
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Ефектна та ефективна робота HIMARS: на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт ворожий "Бук"

HIMARS відпрацював по ворожому ЗРК "Бук"

Ворог, напевно, вже звик зазнавати нищівних втрат у техніці.

Так, на Херсонщині українські бійці ліквідували черговий зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів. По ньому відпрацював HIMARS.

Про це пише "СтратКом ЗСУ".

ЗСУ на Херсонщині знищили ворожий "Бук"

ЗСУ на Херсонщині знищили ворожий "Бук"

Деталі

Техніку окупантів виявили підрозділи СБУ. Координати були передані Силам оборони, які завдали успішного удару по ЗРК противника. Внаслідок ефектної та ефективної роботи HIMARS комплекс ворога знищений.

Раніше артилеристи ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу армії РФ "Тор".

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Дата публікації
Перегляди
423
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