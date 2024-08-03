Ефектний феєрверк: ЗСУ спалили ворожий "Солнцепьок" на Запоріжжі (відео)

Так, ЗСУ ліквідували тяжку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на Запоріжжі. Це так звана "гордість" російського ВПК і рідкісна ціль на фронті.

Про це пише СБУ.

"Під час розвідки вони зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", – йдеться у повідомленні.

Ліквідацію ворожої техніки прокоментував і автор телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок".

"Як писав, від "Сонцепьока" залишилися тільки такі залізяки. Екіпаж не загинув, він безвісти. А значить – виплат не буде. Здоров'я загиблим", – зауважив він.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

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