Ефектно розкидали окупантів: бійці 3-ї ОШБр показали, як вибивають ворога з позицій на Харківщині (відео)

Українські військові показали епізод зачистки позицій від окупантів на Харківщині. У ближньому бою та під обстрілом розкидали окупантів бійці 1-го штурмбату.

Про це написала Третя окрема штурмова бригада.

Як зазначається, завдання бійців полягало у витісненні ворога з окопів. Для багатьох з них цей бій став першим бойовим досвідом.

"У ворожі бліндажі летять гранати та автоматні черги. Дрони росіян постійно у небі. Секунди вагання можуть коштувати життя", – відзначили у бригаді.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада взяла в полон заступника командира взводу, старшого сержанта 752-го полку Росії Івана Семенова і його товариша по службі. Під час розмови окупант сказав, що не знає, за що воюють росіяни.

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