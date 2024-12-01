Ефектно й результативно: "Азов" показав роботу дрона по армії РФ (відео)

На відео – багато ліквідованих окупантів.

Так, українські бійці ліквідували чимало російських окупантів у Нью-Йорку. Завдання виконали оператори ударних БПЛА 2-го батальйону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Про це пише "Азов".

"Азов" показав ефектну роботу дрона по армії РФ

"Побачити Нью-Йорк і померти". Від азовського дрона", – іронічно написали бійці.

Як зазначається, постійні мʼясні штурми на Торецькому напрямку зупиняє стійкість піхоти, поєднана з майстерністю пілотів.

"А ворожий особовий склад залишається нерухомо лежати на шляху до позицій захисників", – підсумували в "Азові".

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 грудня склали 742 130 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.

Читайте також: