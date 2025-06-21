Ефектний спосіб: як Imagine Dragons підтримали Україну на концерті у Будапешті, де заборонили символіку

Imagine Dragons / © Associated Press

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На концерті Imagine Dragons у Будапешті заборонили використовувати українську символіку. Втім гурт знайшов спосіб підтримати Україну.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Як відомо, соліст Imagine Dragons Ден Рейнолдс зазвичай підіймає український прапор під час виступів. Але в Угорщині організатори заборонили використання української символіки як глядачами, так і артистами. Тому музикантам довелося піти іншим шляхом — зробити ефектний запуск синьо-жовтих конфетті з пушок.

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Шоу дуже вразило фанатів, особливо українців. Кадри швидко розлетілися Мережею.

Дата публікації 11:50, 21.06.25 Кількість переглядів 10 Imagine Dragons знайшли спосіб підтримати Україну на концерті у Будапешті, попри заборону на символіку

Раніше скандал на концерті Imagine Dragons трапився у Грузії. Під час виступу колективу в Тбілісі на стадіоні Михайла Месхі одна з шанувальниць принесла український прапор та хотіла передати його музикантам. Однак, як тільки дівчина почала розгортати стяг, до неї підійшла служба безпеки майданчика та попросила заховати його.

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закон. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Одна людина взагалі забрала в мене прапор. Він сказав, що не можна розправляти прапори не тільки України, а й Грузії. Мені дуже соромно за це" - розповіла Христина.

Як Imagine Dragons підтримують Україну

Від початку повномасштабної війни Росії проти України гурт Imagine Dragons підтримав нашу державу та неодноразово розгортав синьо-жовтий прапор на своїх концертах. Зокрема, під час виступу на фестивалі Opener у Гдині фронтмен Ден Рейнолдс звернувся до українців, які вимушені були втікати від війни та зізнався, що почувається безпорадним. Щобільше, колектив став амбасадором платформи UNITED24.

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Також американський гурт представив кліп на пісню Crushed, який був знятий в Україні. В емоційній відеороботі музиканти просто розчулили до сліз історією 14-річного підлітка з Миколаївської області. Зокрема, село Сашка перебувало в окупації. Допоки ЗСУ не звільнили Новогригорівку, російські окупанти безпощадно знищували все навколо. Саме історію Сашка гурт Imagine Dragons показав у новому кліпі.

Цікаво, що гурт залишився небайдужим до долі хлопця, який понад усе мріяв повернутися додому. Так, йому допомогли відновити знищений окупантами будинок.

На концерті в Польщі музиканти запросили хлопця українця на сцену та вчергове захопилися нашим народом, який виборює право на свободу та захищає власні домівки.