Екологи назвали регіони України, які найбільше постраждають від змін клімату

Екологи назвали регіони України, які найбільше постраждають від змін клімату

На території нашої країни прогнозується зростання інтенсивності та частоти екстремальних явищ.

Експерти Світового банку за ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели дослідження щодо впливу змін клімату на ключові сектори економіки України і визначили, в яких областях наслідки будуть відчуватися найбільше.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті відомства.

Дослідники з’ясували, що річні температури постійно змінюватимуться упродовж наступного століття. Це призведе до зміни режиму опадів, підвищення температури влітку та почастішання посух на Півдні та Сході України.

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У південних областях літо триватиме 135 днів, зокрема, буде понад 100 тропічних ночей.

Кількість опадів упродовж цього часу зростатиме, але ставатиме нерівномірною. Взимку їхня кількість збільшиться, влітку – стане меншою.

Прогнозується зростання інтенсивності та частоти екстремальних явищ – аномальної спеки, гроз, сильних опадів, повеней, посух, граду, потужних дощів та снігопадів.

Через затяжні засухи погіршиться здоров'я лісу, буде значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сони та дуба.

Урожаї сільськогосподарських культур суттєво коливатимуться.

За висновком експертів, найбільше відчутними зміни клімату будуть на території Черкаської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

Через зниження вартості сільськогосподарського виробництва найбільші втрати, зростання бідності та нерівності будуть спостерігатися у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зафіксувала + 38°C у місті Верхоянськ (Росія) 20 червня 2020 року - новий температурний рекорд для Арктики.

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