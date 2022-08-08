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Екологічні для природи та жінок: які альтернативні засоби гігієни обрати під час менструації

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Екологічні для природи та жінок: які альтернативні засоби гігієни обрати під час менструації

Фото: Credits

Не тампонами та прокладками єдиними: чим можна користуватись при менструації?

Про це пише uahealth в Instagram.

Зробили добірку альтернативних засобів гігієни з декількох причин: 

  • Сподіваємось це зменшить кількість використаного пластику у світі.
  • Це простір для експериментів.
  • Це корисно для здоров’я

То чим ще можна користуватись при менструації?

  • Менструальна чаша – це місткість для збору менструальних виділень. Чаші бувають із медичного силікону або термопластичного еластомеру. Їх перевага у тому, що це дуже зручно, екологічно і практично. Недолік - у тому, що менструальні чаші підходять не всім і з їх очищування та зберіганням треба буде заморочитись. 
  • Багаторазові прокладки -  це тканинні прокладки за формою схожі на звичайні. Кріпляться на білизну за допомогою кнопок або липучок на крильцях. Виробляють такі прокладки з натуральних матеріалів – наприклад, з органічної бавовни, льону чи мериносу. Потребують догляду, не містять пластику. 
  • Менструальні труси - спеціальні труси для менструації на вигляд як звичайні, але мають багатошарову ластовицю, яка вбирає вологу та не протікає. Вони, як і багаторазові прокладки, є хорошою альтернативою стандартним прокладкам. З плюсів - купуєш раз, носиш не раз. З мінусів - потребують догляду. 
  • Органічні прокладки. Якщо ви не хочете витрачати час на очищення багаторазових засобів, можете спробувати органічні прокладки. Вони одноразові та дорожчі за вартістю від звичайних, але виготовлені з натуральної бавовни та компостуються.
  • Тампони-губки добре вбирають рідину - альтернатива звичайним тампонам. 

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