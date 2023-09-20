Екологічний проєкт «АТБ»: утилізовано понад 200 тонн використаних батарейок

Попри надскладні воєнні виклики, з якими протягом останнього часу зіткнулися вітчизняний бізнес і суспільство, наша країна продовжує рух у бік євроінтеграції. Підтвердженням тому можуть слугувати численні благодійні й екологічні ініціативи, які навіть у складних умовах реалізує патріотичний бізнес. Одним із таких мегапроєктів є збирання, сортування й утилізація використаних елементів живлення, що реалізує «АТБ» у партнерстві з Duracell, Savservice і Promo Service.

У вересні відоме польське підприємство BatEKO підтвердило факт переробки вже десятої фури зібраних у магазинах «АТБ» батарейок. Це збільшило загальний рахунок безпечно утилізованих завдяки проєкту лідера вітчизняного ритейлу елементів живлення до 202 тонн. І це ще не все, бо саме зараз одинадцята фура з аналогічним вантажем чекає на переробку на складі BatEKO.

Нагадаємо, що в країнах Європейського Союзу вже десятки років суворо заборонено викидати використані батарейки й акумулятори у звичайні смітники. Доведено, що такі відходи містять токсичні речовини, метали, лужні сполуки, кислоти та становлять небезпеку для усього живого. Отже, вони потребують правильної утилізації.

Екологічний проєкт «АТБ» став важливим кроком до розуміння українським суспільством важливості піклування про екологію та здоров'я майбутніх поколінь.

Спеціальні контейнери для збирання непотрібних елементів живлення були встановлені у торговельних залах понад тисячі супермаркетів найбільшої української мережі. Свідомі громадяни вже залишили в них сотні тонн використаних батарейок. Більшу частину цих небезпечних відходів успішно відсортовано, доправлено за кордон і перероблено на фахових підприємствах. Окрім зазначеного вище польського промгіганта, у цій сфері працює спеціалізований румунський завод GreenWEEE, де раніше було утилізовано близько 60 тонн зібраних українцями батарейок.

«АТБ» багато років поспіль підтримує загальноєвропейську тенденцію до екологічності й енергозбереження. Магазини компанії одними з перших в Україні повністю перейшли на економне LED-освітлення, запровадили енергоефективні системи рекуперації тепла. Також в торговельній мережі відмовились від використання шкідливого пластику, замінивши його «зеленими» пакетами з додаванням запатентованого біорозкладного елемента, недорогими зручними торбинками багаторазового використання та екопакетами з кукурудзяного крохмалю.

Звісно, війна багато чого змінила. Основні зусилля суспільства та патріотичного бізнесу нині спрямовані на підтримку наших захисників, аби наблизити омріяну перемогу. Проте й для свідомого ставлення до рідної природи в нашому серці місце завжди знайдеться. І це доводить безпрецедентний за масштабами екопроєкт з утилізації використаних батарейок від «АТБ».