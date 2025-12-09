- Дата публікації
Екологічна аварія на Вінниччині: у Ладижинське водосховище вилили мазут
Прокуратура проводить обшуки на Ладижинській ТЕС після забруднення Південного Бугу нафтопродуктами.
Правоохоронні органи Вінницької області зафіксували факт забруднення однієї з найбільших річок України. Прокурори виявили, що в акваторію Південного Бугу потрапили шкідливі речовини, що може загрожувати екосистемі регіону.
Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура у своєму офіційному Telegram-каналі.
Викид нафтопродуктів
Інцидент стався у Гайсинському районі. Прокурори місцевої окружної прокуратури задокументували факт викиду мазуту в Ладижинське водосховище. Забруднення виявили в безпосередній близькості до Ладижинської теплоелектростанції (ТЕС).
В межах заходів реагування на надзвичайну подію, правоохоронці розпочали досудове розслідування. Кримінальну справу кваліфікували як «порушення правил охорони вод» (ч. 1 ст. 242 ККУ).
Обшуки та експертизи
Щоб з’ясувати причини та обставини витоку, на території Ладижинської ТЕС провели невідкладні обшуки. Слідчі спільно з екологами відібрали необхідні зразки для аналізу:
води з водойми;
ґрунту з прибережної зони;
самої забруднюючої речовини.
Ці матеріали передано на лабораторні та експертні дослідження, які мають встановити рівень шкоди довкіллю. Наразі тривають першочергові слідчі дії, метою яких є встановлення конкретних осіб, причетних до забруднення водойми.
