Екологічна аварія на Вінниччині: у Ладижинське водосховище вилили мазут

у Ладижинське водосховище потрапив мазут / © Генеральна прокуратура України

Реклама

Правоохоронні органи Вінницької області зафіксували факт забруднення однієї з найбільших річок України. Прокурори виявили, що в акваторію Південного Бугу потрапили шкідливі речовини, що може загрожувати екосистемі регіону.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура у своєму офіційному Telegram-каналі.

Забруднення Ладижинського водосховища мазутом / © Генеральна прокуратура України

Викид нафтопродуктів

Інцидент стався у Гайсинському районі. Прокурори місцевої окружної прокуратури задокументували факт викиду мазуту в Ладижинське водосховище. Забруднення виявили в безпосередній близькості до Ладижинської теплоелектростанції (ТЕС).

Реклама

В межах заходів реагування на надзвичайну подію, правоохоронці розпочали досудове розслідування. Кримінальну справу кваліфікували як «порушення правил охорони вод» (ч. 1 ст. 242 ККУ).

Забруднення Ладижинського водосховища мазутом / © Генеральна прокуратура України

Обшуки та експертизи

Щоб з’ясувати причини та обставини витоку, на території Ладижинської ТЕС провели невідкладні обшуки. Слідчі спільно з екологами відібрали необхідні зразки для аналізу:

води з водойми;

ґрунту з прибережної зони;

самої забруднюючої речовини.

Ці матеріали передано на лабораторні та експертні дослідження, які мають встановити рівень шкоди довкіллю. Наразі тривають першочергові слідчі дії, метою яких є встановлення конкретних осіб, причетних до забруднення водойми.

Забруднення Ладижинського водосховища мазутом / © Генеральна прокуратура України

Нагадаємо, будь-яка діяльність людини без дотримання санітарних та екологічних норм є причиною забруднення водойм та ґрунтових вод. Еколог сказав, в яких регіонах проблема є найбільшою і чому.