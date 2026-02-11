Екологічна катастрофа у Чорному морі: на Одещині фіксують масову загибель крабів

© pixabay.com

У межах Одеського району на акваторії Чорного моря виявлено нові маслянисті плями на воді та на території нацпарку «Тузловські лимани». Це призвело до масової загибелі крабів.

Про це повідомляє Центр протидії дезіфномрації.

Що відомо про екологічну катастрофу у Чорному морі

Причиною забруднення стало пошкодження цистерн із соняшниковою олією у районі Аджалицького лиману російськими безпілотниками наприкінці грудня 2025 року. Внаслідок цього частина продукту потрапила в море. На території «Тузловських лиманів» працівники нацпарку наразі фіксують забруднення приблизно на 10 000 м².

«Попри те, що основна маса олії з часом полімеризувалася й осіла на дні Одеської затоки, її плівка на поверхні обмежує доступ кисню та ускладнює дихання морських організмів. Під час останнього шторму це спричинило масову загибель крабів», — йдеться у повідомленні.

Цей випадок є черговим прикладом екологічного терору з боку Росії у Чорному морі. Атаки на порти, цивільні промислові та логістичні об’єкти несуть загрозу не лише для людей, а й завдають серйозної шкоди екосистемі, наслідки якої виходять далеко за межі активних бойових дій.

Раніше еколог забив на сполох через ситуацію у Чорному морі.

Так, Чорне море викинуло на узбережжя Одеської області різних морських тварин і рослин, а також плями рослинної олії. Це сталося після сильного шторму.

Протягом трьох днів оглядів узбережжя фахівці не знайшли жодного чорноморського морського коника, хоча раніше вони траплялися в цих місцях. На берег винесло різні види риб, крабів, морських губок, морського крота, багато рапани та інших організмів уздовж приблизно п’ятикілометрового відрізку. Русєв зазначив, що цього разу шторм не завдав такої серйозної шкоди біорізноманіттю, як попередні екологічні катастрофи через розливи мазуту, соняшникової олії чи бойові дії РФ.