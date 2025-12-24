Екологічна катастрофа в Одесі: експерт попередив про шкідливі наслідки

Море в Одесі

Російські удари по портовій інфраструктури Одещини призвели до екологічного лиха через розлив у морі соняшникової олії з пошкоджених резервуарів. Таке забруднення становить серйозну загрозу для екосистеми.

На цьому наголосив декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов в коментарі каналу «Київ 24».

Він наголосив на необхідності дистанційного зондування, щоб точно визначити джерело та масштаби забруднення.

За словами експерта, швидкість розкладання олії в морській воді залежить від погодних умов і стану моря.

«Впливає погода насамперед. Чи буде тихе море, чи буде воно штормове. На сьогодні Чорне море відносно спокійне. Тобто, на жаль, навіть невелика кількість олії, яка буде шкодити навколишньому середовищу, буде мати більший негативний ефект», — зазначив фахівець.

Євген Хлобистов додав, що олія капсулюється швидше, ніж, скажімо, нафта, тому упродовж 5-7 днів масляна плівка на морі зменшиться.

Раніше повідомлялося, що великий розлив соняшникової олії поблизу порту «Південний» поширився до берегів Одеси. Внаслідок цього масляна плівка вкрила поверхню моря на пляжах «Отрада», «Ланжерон» і «Золотий берег».

Нагадаємо, очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що рятувальні служби не могли локалізувати витік у перші дні після удару, оскільки порт перебував під безперервними обстрілами ворога.